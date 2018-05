Salvini: «Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza»

ROMA - «Se non avessi letto la firma alla fine del comunicato avrei pensato che poteva essere stato scritto da Renzi, Martina o la Serracchiani». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando le parole di ieri, in difesa del Capo dello Stato, di Silvio Berlusconi. «Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza» ha aggiunto.

«Per due mesi come uno scemo ho difeso un'alleanza», se Forza Italia vota il governo Cottarelli «si rompe l'alleanza», ha concluso Salvini.