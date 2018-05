Salvini: «Marcia su Roma? Ma va... Avremo il Governo con 70% dei voti»

ROMA - «Se non parte un governo che aveva il 50% dei voti degli italiani, allora gli porteremo un governo che avrà il 70% dei voti, non condivido chi dice che è inutile andare a votare». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. «Nessuno pensa alla marcia su Roma, ma va...» ha aggiunto Salvini spiegando che «quello che non ci è stato permesso di fare tramite il governo lo faremo con il parlamento, proporremo una riforma della legge elettorale» insieme ai Cinquestelle.

«Secondo voi noi andavamo al governo e per avere tre voti in più mettevamo a rischio i risparmi, le pensioni, le banche e il futuro dei miei figli?», ha aggiunto Salvini.