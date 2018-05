Bloomberg: «L'Italia sprofonda nel caos politico»

ROMA - «L'Italia sprofonda nel caos politico con i populisti che mettono nel mirino il presidente dell repubblica». E' il titolo dell'articolo con cui l'agenzia finanziaria americana Bloomberg apre il portale internet nella sua edizione europea. «I leader populisti hanno staccato la spina al loro tentativo di formare un governo - è la lettura della situazione - dopo che il presidente ha respinto la scelta di un ministro dell'economia euroscettico e anti tedesco».

Il Financial Times, che apre invece sui continui attriti degli Usa con la Cina in merito al commercio internazionale, dedica all'Italia un articolo in cui parla di «possibile crisi istituzionale».