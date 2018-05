Salvini: «Impeachment? Serve mente fredda»

ROMA - «Ci vuole mente fredda, certe cose non si lanciano sull'onda della rabbia, sono stato tre mesi a cercare di esercitare buonsenso, ma alla dignità non rinuncio», detto questo «non sto lì a parlare di impeachment, mi dispiace perchè su alcuni temi avremmo lavorato già da domani». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da Circo Massimo su Radio Capital.

«Mio figlio di 15 anni mi ha chiesto: ma il presidente della Repubblica può fare tutto questo? Oggi dà l'incarico a un signor Cottarelli che non ha maggioranza parlamentare» ha aggiunto. Il Movimento cinque stelle? In queste settimane sono stati persone «serie e costruttive» ha concluso Salvini.