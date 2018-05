Roma, 28 mag. - Avvio di settimana in lieve rialzo alla Borsa di Tokyop. L'indice Nikkei ha siglato la seduta con un più 0,13 per cento, mentre resta in piedi la possibilità di tenere un vertice tra il presidente degli Usa e della Corea del Nord. Nel frattempo il dollaro risulta poco mosso a 109,56 yen. A tarda seduta la cinese Shanghai segna meno 0,23 per cento, laddove Hong Kong guadagna lo 0,63 per cento. La Borsa della Corea del sud, Seul vede l'indice Kospi al più 0,74 per cento.