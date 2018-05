La stampa estera? Tutta con Mattarella

ROMA - La crisi istituzionale in Italia campeggia sulle prime pagine dei principali giornali internazionali. Si parla di caos, crisi e fallimento dei partiti populisti. Ecco alcuni titoli.

Il Financial Times titola: «I populisti italiani abbandonano il tentativo di formare un governo. Possibile crisi istituzionale sulla reazione del presidente al ministro delle Finanze euroscettico».

Per Le Monde «in disaccordo con il presidente, Giuseppe Conte rinuncia a essere capo del governo».

Le Figaro titola in apertura: «L'Italia affonda in una crisi politica maggiore».

Per il New York Times «I partiti populisti italiani, alla soglia del potere, falliscono nella formazione del governo».

Il Washington Post: «Italia nel caos, gli sforzi per formare il primo governo populista d'Europa faliscono».

Il Wall Street Journal, nella sua versione europea, titola così sulla crisi italiana: «Italia in subbuglio, fallisce la formazione del nuovo governo».

Per il Guardian si avvicina lo spettro di «nuove elezioni» dopo «lo stallo sul futuro del Paese nell'eurozona» e poi «il premier lascia per disputa sull'euro».

In apertura anche su Bbc, che punta sulla richiesta di «impeachment per il presidente dopo il veto sul candidato».

Per il Telegraph «I partiti populisti italiani danno sfogo alla loro ira dopo che i tentativi di formare un governo collassano per la scelta di un economista fermamente anti-euro».

Sempre sul veto a Savona si sofferma El Pais: «Il veto sul ministro euroscettico fa saltare in aria la formazione del governo in Italia».

In Germania sulla Seuddetsche Zeitung il titolo è «A Roma fallisce la formazione del governo».

Per lo Spiegel: «Mattarella nomina ex economista del Fmi». Una «soluzione temporanea».

La Die Welt sceglie questo titolo: «La disputa su un critico della Germania fa scoppiare la coalizione».

Il belga Standaard Ds parla di «Dramma politico a Roma».

L'Handeesbladt invece punta in apertura sul sostegno al capo di stato italiano: «Il presidente italiano ha fatto bene. Forza Mattarella (scritto in italiano)».

L'austriaco Kleine Zeitung: «Caos in Italia».