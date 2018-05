Di Maio: «Inutile votare, il Governo lo decidono le lobby»

ROMA - «Il problema è che le agenzie di rating erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'Economia? Diciamocelo: in questo paese è inutile voltare tanto i governi li decidono le agenzie di rating, le lobby finanziarie e bancarie, li decidono sempre gli stessi. E' inaccettabile, un livello di scontro istituzionale mai visto». Lo ha detto Luigi Di Maio, in una diretta Facebook.

«Noi ce l'abbiamo messa tutta per dar vita al governo del cambiamento - ha aggiunto - abbiamo fatto un contratto di governo, in cui non c'era l'uscita dall'euro, c'era la modifica dei trattati dell'Europa, abbiamo composto una maggioranza e fatto tutta la squadra di governo. Non ci è stato permesso, eppure rappresentiamo circa il 60% del consenso popolare, due forze politiche che hanno vinto le elezioni, che hanno la maggioranza in Parlamento».

Per Di Maio «stanno facendo di tutto per non mandare il Movimento 5 stelle al governo, quando dico stanno ci sono quelli che sperano, quelli che remano contro e quelli che si lasciano condizionare».

«Non lo so nei prossimi mesi cosa succederà, il M5s ci sarà sempre ma è chiaro con una consapevolezza totalmente differente», ha concluso.