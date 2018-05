Di Maio: «Se vogliono impedire Governo del cambiamento lo dicano»

ROMA - «Il punto non è Savona, non è un nome, il punto è un modo di intendere l'Italia, sovrana o no e per noi l'italia è sovrana. Se si vuole impedire che parta un governo del cambiamento ce lo devono dire chiaramente perchè oggi ce lo hanno dimostrato. Sono molto arrabbiato». Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Facebook.

«Stanno facendo di tutto per non mandare il M5s al governo del Paese e non posso accettare che il ministro dell'Economia lo decidano altri Paesi o agenzie di rating», ha aggiunto.