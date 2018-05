Mattarella: «Nessuno può accusarmi di aver ostacolato nascita Governo»

ROMA - «Nessuno può sostenere che io abbia ostacolato la nascita del governo definito di cambiamento. Ho invece accompagnato questo tentativo nel rispetto delle regole della Costituzione». Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Dopo avere sperimentato nei primi due mesi senza esito tutte le possibili soluzioni - ha ricordato Mattarella - si è manifestata una maggioranza parlamentare tra il M5s e la Lega che pur contrapposti alle elezioni hanno raggiunto un'intesa dopo un ampio lavoro programmatico. Ne ho agevolato in ogni modo il tentativo di dar vita a un governo. Ho atteso i tempi da loro richiesti per arrivare a un programma e farlo approvare dai rispettivi militanti pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Ho accettato l'indicazione del presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sul fatto che un governo politico fosse guidato da un presidente non eletto in Parlamento e ne ho accompagnato il tentativo diformare un governo».