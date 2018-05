Salvini si prepara al voto e sfida il Colle

ROMA - No alle «minacce della Ue», un governo con la Lega «nasce solo se è libero», e dunque a questo punto «se siamo ancora una democrazia resta solo restituire la parola agli italiani per chiedere un mandato pieno per fare da soli quello che vogliamo fare». Giuseppe Conte è ancora nello studio di Sergio Mattarella quando Matteo Salvini prende la parola a Terni, ma che tutto sia saltato - in primis sul nome di Paola Savona come ministro dell'Economia - è già chiaro.

Il leader della Lega parla al congresso del Carroccio dell'Umbria, e sferra un attacco senza precedenti al Quirinale: «Se qualcuno si prenderà la responsabilità di non far nascere un governo pronto a lavorare domani mattina, lo vada a spiegare a 60 milioni di italiani». E ancora: «Sentirsi dire che uno non può fare il ministro perchè preoccupa i mercati o la Merkel, o Macron... allora io torno dai cittadini italiani e gli chiedo: se volete vivere da schiavi, votate i vecchi, se volete tornare ad essere un Paese libero, sceglieteci. Mai chinerò la testa davanti a chi non difende il bene dei cittadini italiani ma gli interessi di potentati stranieri. Sono orgoglioso di aver tenuto alta la dignità di un popolo». Fino alla sfida finale: «Se torno al governo ripropongo il professor Paola Savona all'Economia», visto che «il suo unico difetto è quello di difendere gli interessi degli italiani».

Che Salvini si prepari a nuove elezioni, lo dicono anche altri due passaggi. Il primo è il no netto a «minestroni», ovvero governi istituzionali, perchè «mai andrò al governo con il Pd». E poi il messaggio agli alleati di centrodestra: «Io non tradisco: sono andato solo quando Berlusconi mi ha detto 'vai, prova a fare un governo col M5s'». Una campagna elettorale che già si prepara tutta sul tema sovranista: «Mi piacerebbe che l'Italia tornasse ad essere un paese libero. Siamo un Paese a sovranità limitata: se si vota in un certo modo, preferibilmente a sinistra, i mercati sono contenti; se si osa ridiscutere regole che ci hanno portato a livelli di paura, povertà, precarietà senza precedenti, allora è un problema».

«Io ci ho provato in tutti i modi» a formare un Governo «ma devo avere un governo libero, senza subire telefonate di consiglio o di minaccia dalle altre capitale europei».