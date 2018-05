Conte: mio massimo sforzo, collaborazione con Di Maio e Salvini

Roma, 27 mag. - "Ho rimesso il mandato che mi era stato conferito di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato e gli esponenti delle due forze politiche, Di Maio e Salvini, per aver indicato il mio nome. Ho profuso il massimo sforzo e la massima attenzione e vi posso assicurare di averlo realizzato in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato". Lo ha detto il professor Giuseppe Conte, premier incaricato, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui ha rimesso il mandato.