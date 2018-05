Conte a colloquio con Mattarella, strada in salita per governo

Roma, 27 mag. - E' in corso da quasi un'ora l'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, ma sembra sempre più probabile una fine negativa del tentativo di Conte.

Fonti parlamentari di M5s e Lega fanno sapere che Sergio Mattarella ha "posto il veto" sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, nome confermato invece dal leader della Lega Matteo Salvini nell'incontro avuto nel pomeriggio con Mattarella. Da parte del presidente della Repubblica, rileva però in Quirinale, non ci sono "veti" sui nomi di ministri, ma c'è su questi semmai un "irrigidimento" delle forze politiche. Dunque il braccio di ferro sul nome di Savona pare non essere stato superato. Tanto che Salvini, da Terni, parla già con toni da campagna elettorale: "Se qualcuno si prenderà la responsabilità di non far nascere un governo pronto a lavorare domani mattina lo vada a spiegare a 60 milioni di italiani".

In caso di fallimento del mandato di Conte, il Quirinale è pronto a tornare al piano B, con un governo "neutrale" per guidare l'Italia nei prossimi mesi, fino al voto.