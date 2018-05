Salvini: Italia a sovranità limitata, torni Paese libero

Roma, 27 mag. - "Mi piacerebbe che l'Italia tornasse ad essere un paese libero. Siamo un Paese a sovranità limitata: se si vota in un certo modo, preferibilmente a sinistra, i mercati sono contenti; se si osa ridiscutere regole che ci hanno portato a livelli di paura, povertà, precarietà senza precedenti, allora è un problema". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a Terni.

"Io ci ho provato in tutti i modi" a formare un governo "ma devo avere un governo libero, senza subire telefonate di consiglio o di minaccia dalle altre capitale europei. Ognuno a casa sua. Evidentemente dire che i trattati non funzionanono, che l'Europa così non va bene, non si può fare, sennò parte lo spread".