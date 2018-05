Roma, 27 mag. - "Se ho libertà di fare quello cheh o promesso, domani mattina sono in ufficio. Se invece mi dicono 'vai in ufficio ma guarda lo spread...' allora in democrazia resta solo restituire la parola agli italiani per chiedere un mandato pieno per fare da soli quello che vogliamo fare. Minestroni non mi piacciono, e mai andremo al governo col Pd che ha rovinato gli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Terni.