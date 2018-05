Salvini: governo con Lega non parte se condizionato da Ue

Roma, 27 mag. - "Se un governo deve nascere condizionato dalle minacce dell'Europa, un governo con la Lega non parte". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a Terni.

"È vero - ha aggiunto - sono stato da Mattarella prima di venire da voi, abbiamo lavorato per settimane giorno e notte, cercando accordo sul programma, sulle cose da fare, per fare quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare. Ma abbiamo un principio che viene prima di tutto: per l'Italia e gli italiani decidono solo gli italiani, se siamo in democrazia. Se siamo invece in un recinto con la catena, perchè non si può mettere u ministro che non sta simpatico a Berlino.... Se un ministro dà fastidio a poteri forti che ci hanno massacrato, vuol dire che è il ministro giusto".