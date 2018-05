Roma, 27 mag. - "Visto che quello che sta succedendo in questi minuti a Roma, avrete pensato in molti che avrei rinunciato a venire a Terni, ma per me i cittadini vengono proma dfi tutto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo salvini, intervenendo a Terni, confermando l'incontro con Mattarella al Quirinale.