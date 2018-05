Bimba promessa sposa, Meloni: «Nessuno spazio a chi non condivide leggi»

ROMA - «A Milano una donna bengalese, madre coraggio, si oppone alla Sharia, che consente la barbarie delle spose bambine, per salvare sua figlia di 10 anni. Femministe e buonisti resteranno in silenzio per non rovinare la narrativa della bellezza dell'accoglienza e dell'integrazione. Noi invece vogliamo denunciare chi tollera che anche in Italia si diffonda una cultura che considera le donne solo degli oggetti e merce di scambio. Nessuno spazio a casa nostra per chi non condivide le nostre leggi e la nostra civiltà». È quanto scrive su Facebook il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.