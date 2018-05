Gasparri: «Figuracce Raggi più veloci della maglia rosa»

ROMA - «La Raggi si ostina a nascondere la realtà di una città da lei male amministrata e disastrata. Il giro d'Italia,che dopo tanti anni tornava nella città di Roma, è stato menomato e umiliato dalla disorganizzazione dell'amministrazione comunale incapace di prevedere le necessità di un evento del genere. Necessità che sono peraltro quelle di tutti i cittadini: camminare a piedi, in bici, in moto o in auto senza rischiare la vita. Complimenti al vincitore del Giro, Froome, ma le figuracce della Raggi più veloci della maglia rosa continuano rapidissime a fare il giro del mondo. Pecore nei parchi, buche anche per il giro d'Italia e topi per tutti. Questi sono i grillini: l'incapacità assoluta». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia).