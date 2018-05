Cirinnà: «Stop figuraccia in mondovisione della Raggi»

ROMA - «La figuraccia in mondovisione che ha dovuto subire Roma per colpa delll'incuria in cui versano le sue strade e che ha portato clamorosamente allo stop della tappa finale del Giro d'Italia chiama alla diretta responsabilità la sindaca Raggi. Non serviva la protesta dei corridori per certificare l'impraticabilità di campo di una città che quotidianamente mette a rischio la mobilità dei romani. È ora che, dopo questo ennesimo e palese fallimento e le numerose emergenze irrisolte, da quella dei rifiuti a quella del trasporto pubblico, la sindaca prenda atto dell'incapacità sua e della sua Giunta di gestire in modo adeguato la Capitale del Paese». Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà.