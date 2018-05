Lega a Brunetta: «Contratto non prevede uscita dall'Euro»

ROMA - «È evidente che Brunetta non si è degnato di leggere il programma di governo. Ma chi è ignorante e non conosce i contenuti del contratto farebbe più bella figura a non parlare a vanvera. Informiamo Brunetta che nel contratto non si parla dell'uscita dall'euro o dall'Ue ma di una discussione sui trattati». Lo dichiara Massimo Bitonci vice capogruppo alla Camera della Lega.