Brunetta a Salvini: «Gli elettori di centrodestra non hanno mai sostenuto posizioni antieuropeiste»

ROMA - «Nel programma di centrodestra sottoscritto anche dal leader della Lega Matteo Salvini non era prevista in alcun modo né l'uscita dalla moneta unica, né quella dall'Unione Europea ma, semmai, una discussione con gli altri paesi europei sulla revisione della governance economica dell'Unione. Pertanto, gli elettori di centrodestra non hanno mai sostenuto posizioni antieuropeiste, quelle che invece Matteo Salvini ha concordato nel suo nuovo contratto con Luigi Di Maio. Quindi, il leader della Lega non ha mai ricevuto nessuna delega da parte dell'elettorato che lo ha votato per allontanarsi dalla strada Europea. Il suo sostenere queste posizioni rappresenta pertanto un tradimento del patto elettorale sottoscritto». Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

RASSICURARE GLI INVESTITORI - Brunetta avverta: «I costi finanziari che l'Italia sta sopportando in questi giorni, per effetto dello stallo istituzionale venutosi a creare per via dell'incapacità di Lega e Movimento Cinque Stelle di formare un nuovo Governo, potrebbe presto trasformarsi in un'enorme costo sociale, se la situazione non dovesse risolversi a breve. Se finora, infatti, gli effetti negativi della fuga di capitali esteri dal nostro paese sono stati sopportati dai detentori di azioni e Btp, presto questi effetti potrebbero pesare sulle componenti più deboli della società, per effetto di un aumento del costo del denaro da parte delle banche e del possibile rallentamento dell'economia, che si tradurrebbe in un aumento del tasso di disoccupazione. L'incertezza creata dai continui cambi di posizione da parte di Matteo Salvini e Luigi Di Maio su tematiche quali l'uscita dall'Euro e dall'Unione Europea, il ritorno alle svalutazioni monetarie competitive, all'inflazione e all'isolamento commerciale non contribuisce certamente a rasserenare gli investitori internazionali».