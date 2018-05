Roma, 27 mag. - "Le do una brutta notizia, non hanno chiesto a me la lista dei ministri. L'hanno chiesto a Conte". Così nel corso di "1/2 ora in più" su Rai3, Nunzio Galantino, segretario generale della Cei ha risposto alla domanda se avesse problemi ad avere Salvini come ministro dell'Interno.