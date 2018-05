Galantino: mi auguro che chi andrà al governo ridimensionerà proclami

Roma, 27 mag. - "Mi auguro una sola cosa chiunque vada al governo, sia come premier sia come ministri, mi auguro che, di fronte alla realtà, si rendano conte che alcuni proclami vanno ridimensionati". Lo ha detto Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana intervistato a "1/2 ora in più" su Rai3.

"Sono sicuro che la realtà anche sul tema dell'immigrazione aiuterà un po' tutti, me, noi, chi avrà questo compito ci aiuterà a guardare con un po' più di attenzione a questo tema, ci aiuterà ad incrociare i nostri occhi con gli occhi delle persone ", ha aggiunto.