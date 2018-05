Galantino: chiesa non ha mai fatto muro contro muro con nessuno

Roma, 27 mag. - "E' vero che la chiesa non ha mai fatto muro contro muro con nessuno perché, grazie a Dio, non siamo chiamati a metterci in competizioni politiche. Non dobbiamo fare questo lavoro". Lo ha detto Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana intervistato a "1/2 ora in più" su Rai3, rispondendo a una domanda sugli 83 giorni di impasse per la formazione del governo.

"In questa difficoltà di orientamento, di confusione, la chiesa non aiuta schierandosi o creando muri o mettendosi a braccetto con qualcuno. La chiesa in questo momento, non dà giudizi, non dà valutazioni ma mette a disposizione di chi è chiamato a governare questa sensibilità"