Patriarca: «Savona non aiuterà le famiglie»

ROMA - «E' difficile capire come Savona intende aumentare il potere di acquisto delle famiglie. La flat tax è impossibile da realizzare, e anche se lo fosse è prevista una forte decurtazione delle detrazioni. A quel punto le famiglie del ceto medio ci andranno di mezzo». Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

«Ma Savona intende andare in deficit? E allora ecco che si aprirebbe un fronte di scontro con la Ue. Insomma, è tutto il contratto di governo di M5s e Lega che non è credibile», conclude Patriarca.