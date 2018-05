Padoan: mercati in movimento, non mettere a rischio solidità

Roma, 27 mag. - "I mercati si stanno riposizionando sull'Italia, Moody's l'ha scritto in modo esplicito. I mercati si stanno muovendo, io sono un inguaribile ottimista e dico che i fondamentali dell'economia italiana sono ancora solidi e possono prevalere. Ma non si può perdere il controllo della situazione dando indicazioni che la buona condotta politica di bilancio e la buona crescita siano posizioni abbandonate e smantellate". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia uscente e parlamentare del Pd, a "1/2 ora in più" su Rai3.

"Sta maturando - ha aggiunto - un sentimento nel mercato, dovuto al combinato disposto tra un programma di governo chiaramente insostenibile sul piano del bilancio e il piano B, cioè l'uscita dall'Europa, che non viene escluso il piano B. Di fronte a questo i mercati cambiano atteggiamento, in modo a volte molto rapido. Se questo avviene i primi a perderci saranno i risparmiatori italiani, che hanno già subito perdite che si potevano evitare".

"L'Italia - ha concluso Padoan - è un paese solido soprattutto se non fossero messe in discussione importanti riforme, se fossero messe in discussione importanti riforme la solidità sarebbe a rischio".