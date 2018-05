Ue, Padoan: per Italia uscita da Euro costerebbe più di Brexit

Roma, 27 mag. - "La Brexit è molto meno costosa dell'uscita dall'euro, il costo dell'uscita dall'euro sarebbe molto superiore". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia uscente e parlamentare del Pd, a "1/2 ora in più" su Rai3.

"Questo perchè - ha spiegato - il debito che l'Italia ha nei confronti di chi presta i soldi è in euro, uscire dall'euro significherebbe moltiplicare il valore del debito che il Paese continuerebbe ad avere nei confronti dei creditori".

In Europa, ha detto ancora Padoan, "il ruolo della Germania è dominante, anche perchè è l'economia più forte, non ha problemi di bilancio pubblico, ha un problema, un surplus della bilancia dei pagamenti del tutto inaccettabile, e noi abbiamo proposto modi per risolverlo. Questo fa sì che le norme proposte dalla Germania vanno spesso bene ai Paesi nordici".

Per l'Italia l'obiettivo deve essere "modificare radicalmente il modello di Europa ma farlo in modo efficace".

A proposito della Germania, Padoan ha anche sottolineato che "sono assolutamente inaccettabili e fuori luogo gli articoli della stampa tedesca" sull'Italia degli ultimi giorni.