Padoan: «Curriculum di Savona non è in discussione»

ROMA - «Il curriculm del professore Savona è fuori discussione, ma non credo che sia il punto della discussione». Lo ha detto Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia uscente e parlamentare del Pd, a "1/2 ora in più" su Rai3.

«Il dibattito - ha aggiunto - ha a che fare con una domanda di politica economica fondamentale: qual è il risultato del combinato disposto di un contratto di programma insostenibile per la politica di bilancio ed esponenti della maggioranza, non Savona, che non escludono il piano b, l'uscita dall'Europa».

Per quanto lo riguarda, Padoan spiega che al Ministero «gli scatoloni li ho fatti e portati a casa». Poi «fino a quando la legge lo richiede il Ministro sarà là».