Migranti, Gasparri (Fi): Italia allo sbando e riprendono sbarchi

Roma, 27 mag. - "L'Italia è allo sbando, riprendono gli sbarchi di clandestini nel nostro Paese. Le Ong imperversano dopo che, grazie a Forza Italia, era stato varato un regolamento per bloccarle. E così Marina e Guardia Costiera riprendo il trasporto di clandestini. Questo succede in un Paese allo sbando che non è stato affidato a un saldo e coeso governo di centrodestra. Il disastro in atto è ulteriore frutto degli errori di gestione della crisi in corso". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.