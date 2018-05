Salvini conferma programma: alle 18 a Terni

MILANO - Matteo Salvini conferma il programma del pomeriggio, che lo vede impegnato alle 18 a Terni e poi alle 19,45 a Spoleto per una serie di iniziative elettorali. Lo si apprende da fonti vicine al segretario della Lega.

Il programma confermato prevede alle 18.00 l'intervento al Congresso della Lega Umbria presso l'Hotel Michelangelo Palace viale della Stazione 63 a Terni, poi alle 18,45 l'incontro con la cittadinanza in corso Cornelio Tacito e a seguire in piazza del Comune. Alle 19,45 Salvini sarà a Spoleto per un incontro con i cittadini in piazza della Libertà e a seguire in piazza Garibaldi.