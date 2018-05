Lega twitta comunicato Savona: la mossa del professore

ROMA - L'intervento diretto di Paolo Savona per cercare di sbloccare la fase di stallo nel tentativo del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte per formare il nuovo governo. E' questo il tentativo in extremis, dopo che ieri i leader di M5s e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini si erano dati 24 ore di tempo per risolvere la questione.

«La mossa del professor Savona» è il tweet pubblicato sull'account della Lega-Salvini premier, con il link al comunicato del professore candidato alla guida del Ministero dell'Economia. Nella sua nota, Savona riassume le sue posizioni in materia di Europa, dicendo, tra l'altro, che «voglio un'Europa diversa, più forte, ma più equa». Savona cerca così di rassicurare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva sollevato più di un dubbio sulla nomina dell'economista euroscettico.

Se la «mossa» di Savona avrà effetto lo si saprà probabilmente già oggi. Conte oggi è rimasto al lavoro nella sua abitazione, in costante contatto con Di Maio e Salvini. Già nel pomeriggio potrebbe salire al Colle, anche se al momento non c'è un appuntamento fissato.