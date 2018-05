Savona: voglio un'Europa diversa, più forte ma più equa

Roma, 27 mag. - "Voglio un`Europa diversa, più forte, ma più equa". Paolo Savona rompe il silenzio, e pubblica un lungo posto su Scenari Economici per dire la sua su quella che definisce "scomposta polemica" sulle sue idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell`euro.

Idee "chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate all`Editore il 31 dicembre 2017, circolate a stampa in questi giorni, in particolare alle pagine 126-127". E che per il professore si ritrovano anche in alcuni passaggi del contratto di governo firmato da M5s e Lega, che Savona riporta: quello sulla necessità della "piena attuazione degli obiettivi del Trattato di Maastricht" poi "confermati con Lisbona"; e quello sulla necessità di una "riduzione" del debito "non con l'austerità" ma con "la crescita".

