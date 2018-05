Salah sarà pronto per il mondiali

KIEV - C'è ottimismo per le condizioni di Mohamed Salah, l'egiziano infortunatosi ieri durante la finale di Champions League per il quale si temeva una frattura della clavicola e addio mondiali. Secondo lo staff medico del Liverpool Salah non avrebbe sofferto alcuna frattura, bensì una sublussazione della clavicola. Problema risolvibile nel giro di tre settimane, tanto che lo staff della nazionale egiziana ha annunciato sul proprio profilo Twitter che «il giocatore potrà esserci ai Mondiali». Salah perderebbe così le amichevoli pre mondiali ma sarebbe pronto contro l'Uruguay, il 15 giugno.