Governo, Gasparri: errore iniziale no incarico a centrodestra

Roma, 27 mag. - "Quando uno alle scuole elementari, svolgendo un problema di matematica, fa un errore all'inizio, poi farà tutta una serie di calcoli sbagliati. Nella vicenda politico istituzionale che sta paralizzando l'Italia, voglio dire che l`errore è stato compiuto all`inizio. Bisognava dare un incarico pieno e politico ai rappresentanti della coalizione di centrodestra che ha ottenuto il maggior risultato e il maggior numero di seggi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, per il quale "toccava a Salvini tentare di formare un governo con il centrodestra cercando una maggioranza in Parlamento. Sono state seguite altre strade al Quirinale ed ora ci troviamo in una situazione veramente singolare".

Secondo Gasparri, "Mattarella si è fatto imporre un Presidente del Consiglio sconosciuto e privo di esperienza per un incarico così delicato. Pur affidando la Costituzione a lui la nomina di questa figura così importante. Ora, trangugiato Conte, ci si ferma su altre figure che in verità la Costituzione indica come proposte dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica che poi deve procedere alla nomina. Indubbiamente legge elettorale, risultati che non hanno indicato un chiaro vincitore ed altri fattori hanno complicato la situazione. Ma la gestione complessiva di questa vicenda non passerà certamente alla storia, che prima o poi qualcuno scriverà, come un esempio di abilità e di chiarezza. Intanto il Paese aspetta e la debolezza dell'impianto che si va delineando e l'incompetenza di troppi soggetti, alimenta paure e manovre sui mercati. Ma ci sono errori evidenti sotto gli occhi di tutti che prima o poi andranno rilevati. Anche nelle sedi parlamentari".