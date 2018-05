Su blog M5s contratto in inglese: "Non fidatevi dei media"

Roma, 27 mag. - Una sintesi in inglese del contratto di governo tra Lega e M5s, corredato dall'invito a non fidarsi dei "media generalisti". E' quello pubblicato stamani sul blog del Movimento 5 stelle, che chiede ai militanti di condividere il post.

"Questo - si legge in una breve presentazione del documento - è un riassunto del contratto per il governo del cambiamento, firmato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, le due forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni in Italia e che rappresentano 17 milioni di cittadini. Non fidatevi dei media generalisti".

Il riassunto contiene la spiegazione del contratto in 29 punti, dall'acqua pubblica a Università e ricerca.