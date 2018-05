Brunetta a Salvini: «Al voto scegli il Centrodestra o Di Maio?»

ROMA - «Il leader della Lega Matteo Salvini da più giorni dichiara che 'o Savona ministro dell'Economia e delle finanze o si torna a votare'. Vasto programma! Vorremmo capire se questa strategia Salvini l'ha concordata con i partner del centrodestra che lui dice di rappresentare oppure sia una sua sintesi dell'attuale momento politico decisa unicamente con i colleghi di maggioranza e di governo del Movimento 5 stelle. Avremmo un'altra curiosità: se si andasse al voto Salvini si alleerebbe con i suoi antichi colleghi del centrodestra oppure sceglierebbe il Movimento 5 stelle con cui sembra avere trovato una totale e strategica sintonia? Non sono quesiti da poco». Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

CI RISPONDI SUBITO - «Il popolo di tutto il centrodestra, oltre ad essere sconcertato per quanto sta accadendo - prosegue Brunetta - è anche preoccupato per il suo futuro. Se Salvini dichiarasse da subito la sua scelta per il Movimento 5 stelle saremmo di fronte, già oggi, ad un pieno e totale sovvertimento delle alleanze e dell'esito elettorale del 4 marzo. Ci basterebbe una dichiarazione chiara e netta in tempi brevi anche via tweet o un videomessaggio, non pretendiamo certamente di andare dal notaio».