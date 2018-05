Governo, Bernini: Paese non può attendere, serve responsabilità

Roma, 27 mag. - "Un altro giorno é trascorso senza risultati sul fronte della crisi di governo e ancora oggi non si intravvedono schiarite. Lunedì riapriranno i mercati finanziari, anch`essi in attesa di capire come evolverà la situazione politica. È evidente che non dovranno certo essere i mercati o l'Ue a imporci un esecutivo, ma è altrettanto evidente che l'Italia non può restare agli occhi del mondo nello stallo più buio". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Gli italiani assistono a tutto questo con incredulità e preoccupazione, e questo - prosegue Bernini - contribuisce ad alimentare un senso di profonda sfiducia nei confronti della politica. A più di 80 giorni dal voto l`Italia ha necessità e diritto di avere un governo che dia risposte alle famiglie, ai risparmiatori, al dramma della disoccupazione, alle imprese che debbono essere messe in condizione di rappresentare per tutti noi un volano di sviluppo e di crescita. Ci aspettiamo da tutti un impegno di responsabilità, il Paese non può più attendere".