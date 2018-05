Anzaldi (Pd): addio di Battista a politica durato meno tre mesi

Roma, 27 mag. - "L'addio alla politica di Di Battista è durato meno di tre mesi: ha annunciato in tv che quando si voterà, anche se dovesse essere a breve, si ricandida. La mancata candidatura alle elezioni del 4 marzo era la solita presa in giro degli elettori, un escamotage per aggirare l'impegno M5s di non fare più di due mandati e potersi poi preparare a soffiare la poltrona a Di Maio. Pensa davvero che gli italiani siano 'rincoglioniti'". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"A durare ancora meno - prosegue Anzaldi - è stato l`addio al Movimento 5 stelle: Dibba aveva detto che avrebbe lasciato M5s in caso di accordo con la Lega. Quella stessa Lega che in un video ormai virale diceva di voler 'smontare in 5 minuti'. Ora che l`accordo è blindato, è finito addirittura a fare lo scudiero di Salvini. E di minuti gliene sono serviti ancora meno. Aveva ragione il New York Times quando lo insignì del prestigioso riconoscimento di 'ballista dell`anno'".