Gelmini: Fi a difesa dei risparmi ma Ue non può dettare linea

Roma, 27 mag. - "Per noi i mutui, i risparmi e le pensioni degli italiani vengono prima di calcoli politici di parte. Non ci facciamo dettare la linea dall`Europa, ma nemmeno giochiamo con gli interessi degli italiani. Auspichiamo quindi una soluzione della crisi al più presto e a vantaggio del Paese, che rivendichi la nostra autonomia decisionale ma allo stesso tempo non ci esponga a rischi, considerato l'elevato debito pubblico italiano, oppure meglio tornare al voto. Bene fa il Quirinale a evidenziare tutte le criticità, ma la linea non la dà la Germania". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.