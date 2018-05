Schifani: anche altri dimostrino senso responsabilità Berlusconi

Roma, 26 mag. - E' il momento che anche "altri" mostrino lo stesso "senso di responsabilità" mostrato da Silvio Berlusconi, mettendo da parte "veti e ultimatum". Lo dice il senatore di Forza Italia Renato Schifani. "Forza Italia ha detto chiaramente che non voterà la fiducia ad un ipotetico governo Conte. Questo però non ci impedisce di esprimere forte preoccupazione per quanto sta accadendo e per lo stallo che sta bloccando il Paese. Una situazione che ha evidenti riflessi negativi sul piano economico, come conferma il rialzo dello spread ed il tonfo della Borsa di Milano".

"Per questa ragione - aggiunge - è essenziale mettere da parte i toni da campagna elettorale, i veti e gli ultimatum, avendo, come sempre accaduto in fasi politiche confuse e delicate, la nostra Costituzione come stella polare. Ma soprattutto dimostrando senso di responsabilità, così come non più di qualche settimana ha fatto Silvio Berlusconi, confermando di avere a cuore principalmente il bene dell'Italia e degli italiani".

"Ora - conclude - è giunto il tempo che anche altri lo dimostrino, perché questo è il momento della saggezza e non delle dispute a discapito dell'interesse del Paese".