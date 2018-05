Di Battista: «No al voto anticipato, la maggioranza c'è»

ROMA - «Non c'è motivo per andare a un voto anticipato, in Parlamento esiste una maggioranza». Lo ha detto Alessandro Di Battista a Sky Tg24 Hd.

«Perché si dovrebbe tornare a votare - ha spiegato - se c'è una maggioranza in Parlamento? Se due forze politiche hanno trovato un accordo su un programma di Governo? Sarebbe una cosa inaccettabile».

Ministro Economia sia espressione della maggioranza

Il Ministro dell'Economia deve essere «espressione della maggioranza» e il Quirinale non può porre veti su Paolo Savona. «Il Quirinale si è comportato in maniera eccellente fino a qualche giorno fa, ultimamente ritengo inaccettabile che pensi di porre veti politici a un ministro dell'Economia come Savona».

«Il presidente della Repubblica - ha proseguito - non si può permettere di dare indirizzi politici a un ministro o a un presidente del Consiglio, questo va oltre il suo ruolo. L'indirizzo politico lo dà il Parlamento. È normale che il ministro dell'Economia, il più politico per eccellenza, colui che deve trovare le risorse economiche per fare in modo che le proposte presentate in campagna elettorale possano diventare leggi dello Stato, sia espressione delle forze politiche, concertandolo col presidente del Consiglio incaricato».

Veto inaccettabile

Ha concluso Di Battista: «Il veto su un ministro dell'Economia, non per ragioni di curriculum o scandali, ma per opinioni, peraltro condivise dalla maggior parte degli italiani, è del tutto inaccettabile».