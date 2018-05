Salvini: Savona? Lega ha già fatto tanti passi indietro

Milano, 26 mag. - "Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbamo già fatto tutto quello che potevamo fare". Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda sulla possibilità che la Lega faccia un passo indietro rispetto all'indicazione di Paolo Savona come ministro dell'Economia.

Salvini ha parlato al termine di una riunione in via Bellerio a Milano con i vertici della Lega ed i segretari nazionali in cui - a quanto si apprende - sarebbe per l'appunto stata confermata l'indicazione di Savona al ministero di via Venti settembre.