Governo,Colaninno: gli italiani sono con il presidente Mattarella

Roma, 26 mag. - "Gli italiani sono con il Presidente Mattarella. Il lavoro del Capo dello Stato, in questi giorni di preoccupanti convulsioni, costituisce l'ancoraggio più solido e rassicurante per tutta l'Italia. La sua fermezza e il suo rigore istituzionale sono la garanzia più importante in questa fase così difficile dove le sconsiderate irresponsabilità di coloro che vogliono governare il Paese hanno già assestato durissimi colpi e compiuto danni prima ancora di cominciare". Lo dichiara Matteo Colaninno, deputato del partito democratico.