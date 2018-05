Roma, 26 mag. - "Chi vuole portare l'Italia fuori dall'#euro vuole in realtà causare una crisi finanziaria: a #Nord come a #Sud metterebbe in ginocchio imprese e lavoratori, bloccherebbe gli investimenti pubblici e privati e lo sviluppo del Paese. Chi vuole uscire dall'euro è contro gli Italiani". Lo scrive il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti in un tweet.