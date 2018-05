Sgarbi: «Savona? Sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica»

ROMA - «Non vorrei né aiutare né ostacolare la determinazione di Salvini, e non conosco neppure la reale posizione del presidente della Repubblica, persona colta e intelligente che non può non riconoscere le stesse, benché più vigorose, qualità in Paolo Savona. Paolo Savona è un fuoriclasse ed è l'unico ministro che renderebbe onore a questo governo». Lo afferma in una nota Vittorio Sgarbi.

L'Europa vera è l'Europa degli intelligenti - «Dire no a Savona e sì a Di Maio sarebbe non solo un errore imperdonabile ma una mancanza di rispetto per l'intelligenza, l'esperienza e la cultura economica di Savona - sottolinea -. Non voglio credere che Mattarella abbia posto un veto per tutela di un'astratta idea di Europa. L'Europa vera è l'Europa degli intelligenti. E Savona lo è. Sarebbe di tutti i ministri il più adatto ad essere presidente del consiglio e, non me ne voglia Mattarella, sarebbe un ottimo presidente della repubblica».