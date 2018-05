Astorre: «Di Battista non rispetta nè Mattarella nè Carta»

ROMA - «Ve lo ricordate il video-spiegone di Alessandro Di Battista che denigrava e irrideva Matteo Salvini? Lui a quanto pare no. Oggi, il libero cittadino Di Battista difende le scelte del leader del Carroccio su Paolo Savona e cambia l'oggetto dei suoi insulti. L'ex deputato pentastellato non ha rispetto per la Costituzione, per il Presidente Mattarella e per le istituzioni che fino a pochi mesi fa lui stesso rappresentava. Si vergogni». Lo afferma il senatore Pd Bruno Astorre.