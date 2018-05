Speranza: «Flat tax? 50 miliardi in regalo a chi non ha bisogno»

ROMA - «La flat tax è quanto di più lontano ci sia culturalmente da me. 50 miliardi in regalo a chi non ne ha bisogno e meno risorse a sanità e scuola pubblica che già rischiano di collassare. Da oggi insieme per il partito della sinistra e del lavoro in Italia». Lo ha scritto su Facebook il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Leu, Roberto Speranza.