Malpezzi: «Offese di Di Battista non spaventano Mattarella»

ROMA - «Ma Alessandro Di Battista di oggi è lo stesso del video in cui tempo fa attaccava Matteo Salvini? È lo stesso Di Battista che difendeva la Costituzione? Eh, le cose cambiano e oggi Di Battista è costretto a difendere Salvini, quello con cui non si doveva mai alleare, e ad offendere il Capo dello Stato. Che per fortuna non è certo spaventato dalle urla di Di Battista e difende le prerogative assegnategli dalla nostra Carta costituzionale». Così la senatrice del Pd, Simona Malpezzi replica alle dichiarazioni di Alessandro Di Battista.