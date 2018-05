Fratoianni: «Nasce Governo con profilo inquietante»

ROMA - Il governo Lega-M5s ha un «profilo inquietante», Leu sarà all'opposizione ma su una posizione distinta da quella del Pd che insieme a Fi rivendica «la continuità con le politiche degli ultimi anni». Lo ha detto il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni perlando all'assemblea di Liberi e uguali.

«Il governo che sta nascendo - ha detto - ha un profilo inquietante, che con il suo contratto produce un'evidente spostamento a destra. Deboli con i forti e forti con i deboli. Sarà questa la parola d'ordine del governo giallo-verde. Ed è per questo che noi saremo chiaramente e convintamente all'opposizione».

«Pd e Forza Italia sembrano invece - ha proseguito il leader di Si - fare l'opposizione in nome della continuità con le politiche degli ultimi anni, in difesa di quelle scelte che impoverendo ampie fasce del nostro Paese, hanno permesso l'affermazione di forze come Lega e M5S. Ecco questo tipo di opposizione non è il nostro ruolo».

«La nostra opposizione - ha concluso Fratoianni - dovrà essere fatta di parole, di pensieri, di atti parlamentari, di pratiche e perfino di corpi. Anche di corpi, si, anche perchè quando questo governo aprirà la stagione della caccia ai migranti, ai marginali, ai piu deboli, una forza di sinistra che voglia essere tale dovrà avere anche il coraggio di mettere i propri corpi a difesa dei diritti dell'umanità».