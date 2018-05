Roma, 26 mag. - "Di Battista, quello che aveva annunciato che avrebbe lasciato M5s in caso di accordo con la Lega, è finito addirittura a fare lo scudiero e la grancassa di Salvini, continuando a lanciare minacce e intimidazioni al Quirinale. Altro che ritirarsi per fare il turista in Sudamerica". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.